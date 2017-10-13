الإطاحة بـ #سايق_سوري_يعتدي_جنسيا_علي_طفلة في جدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على سائق من جنسية عربية؛ بتهمة التحرش بطفلة.

وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن مركز العمليات الأمنية الموحد (911) تلقى، يوم أمس، بلاغًا من مديرة مدرسة ابتدائية بمحافظة جدة، حول تعرّض إحدى الطالبات لديها للتحرش من قِبَل السائق الذي يقوم بإيصالها بسيارته.

وأضاف أنه جرى ضبطه من قِبَل الدوريات الأمنية، وتسليمه لمركز الشرطة المختص؛ حيث تم إيقافه لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات الأولية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.







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