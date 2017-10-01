الإطاحة بمواطنين حاولا سرقة جهازي صراف آلي في طريب

المواطن - سعيد آل هطلاء -طريب

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين بسرقة جهازي صراف آلي بمحافظة طريب.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش أنه تم كشف غموض قضية محاولة سرقة جهازي صراف آلي بمحافظة طريب التي وقعت يوم الأحد الموافق ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨ وإطلاق النار على خزنة أحدها لغرض فتحها ولم يتمكنوا من ذلك.

وأضاف أنه جرى تشكيل فريق عمل وإعداد خطة أمنية تضمن الوصول للجناة وتكللت تلك الجهود بالنجاح وتم ضبط المتهمين وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر وضبط السلاح المستخدم وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما.







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