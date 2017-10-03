الإمارات تستعد لتوجيه ضربة اقتصادية جديدة إلى قطر

المواطن - الرياض

تجري البنوك الإماراتية محادثات مع مصارف دولية لبيع قروضها لقطر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية توقعاتهم بأن مقاطعة قطر قد تستمرّ لأعوام، موضحةً أن بعض البنوك الإماراتية ناقشت إمكانية بيع قروضها، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر مع عزوف بائعين محتملين عن إجراء خفض كبير في أسعار القروض.

وأوضح مصرفي في بنك أوروبي متخصص في المؤسسات المالية أن بنوك الإمارات التي أقرضت قطر، أصبحت “تسعى بشكل أكثر قوة في الأسبوعين الماضيين” في طرح القروض للبيع في السوق الثانوية.

وأكدت المصادر أن من بين البائعين المحتملين، بنك أبو ظبي الأول الذي يجري محادثات مع مجموعة منتقاة من مشترين محتملين منذ أسبوعين لفتح شهيتهم على القروض للبنوك القطرية. وامتنعت متحدثة باسم بنك أبو ظبي الأول عن التعقيب.

وأعلنت المصادر، أن قروض بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، والبنك التجاري من بين الأصول المعروضة حاليًّا للبيع.







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