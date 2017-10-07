الإمارات: ندعم المملكة ونتحفظ على التقرير الأممي المضلل

المواطن - الرياض

أكدت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على وقوف دولة الإمارات بحزم مع المملكة العربية السعودية وباقي أعضاء التحالف العربي، في رفض المعلومات والإحصاءات غير الدقيقة والمضللة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، معربة عن تحفظها الشديد بشأن مضمون التقرير.

وشددت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان صحافي، على التزام التحالف بحماية جميع المدنيين أثناء النزاع وخاصة الأطفال، مشيرة إلى أن “التحالف يعتبر خسارة أي طفل أو حتى تعرضه للإصابة خسارة فادحة يجب تجنبها”، مؤكدة أن “التحالف العربي سيظل ملتزمًا بواجباته وفق القانون الدولي أثناء عملياته”.

ورحبت بعثة الإمارات باعتراف الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، أثناء مؤتمرها الصحافي، بالجهود التي يبذلها التحالف وإبرازها الخطوات الإيجابية التي اتخذها التحالف، والتي شملت مراجعة قواعد الاشتباك، وإنشاء وتفعيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لحماية الأطفال.

وفيما يتعلق بالتقرير، تؤكد بعثة دولة الإمارات أنها لا تشكك في نزاهة أهداف حماية الأطفال حول العالم باعتبارها إحدى القضايا المهمة التي تلتزم بها الإمارات، ولكن هناك تساؤلات عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على مصادر غير موثوقة، حيث ترى أن الطريق الأمثل لتعزيز حماية الأطفال هو اتباع آلية تضمن المشاركة المستمرة للدول الأعضاء من أجل تجنب أي معلومات مغلوطة.

كما أكدت البعثة على ترحيبها بالتعاون والتشاور الذي تقوم به غامبا، وتحث على مواصلة التشاور المستمر مع الدول الأعضاء.







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