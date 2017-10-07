الاتحاد الإماراتي يرد على مفاوضات أنشيلوتي

المواطن - علي الحمداوي

كشف حسن الجسمي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اقتراب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني، من تدريب المنتخب الأول للكرة القدم.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بدخول الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في مفاوضات مع أنشيلوتي، لتدريب المنتخب الإماراتي الأول خلفًا للأرجنتيني باوزا.

وقال الجسمي: “اتحاد الكرة الإماراتي لم يدخل في مفاوضات مع الإيطالي أنشيلوتي لتدريب منتخب الإمارات، وتقديم عرض كبير بلغ 50 مليون يورو”.

وكان أنشيلوتي قد أقيل مؤخرًا من تدريب بايرن ميونخ الألماني، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 3- 0، بجانب النتائج المخيبة للآمال في المسابقات المحلية.







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