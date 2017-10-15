الاتحاد السعودي يحيل تغريدة إداري الشباب للجنة الانضباط

المواطن - الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إحالة التغريدة المنسوبة لحساب مدير الاحتراف بنادي الشباب بموقع تويتر للجنة الانضباط.

وقال الاتحاد في بيان: “رفع الاتحاد السعودي بالتغريدة المنسوبة إلى حساب مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي صدرت يوم الأحد إلى لجنة الانضباط للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبًا وفق اللائحة”.

ويأتي قرار الاتحاد رغبة منه في منع التجاوزات بين المنتسبين للأندية وإيقاف كل أشكال الإساءة وللحد من مسببات التعصب الرياضي.

وكان المرزوقي قد كتب على تويتر “لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود..، ما قصدُها تعلو على أسيادها تبقى الأسودُ أسوداً”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :