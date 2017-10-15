الاتحاد السعودي يكشف حقيقة تأجيل كأس ولي العهد

المواطن - عبدالله النخالي

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار إقامة بطولة كأس ولي العهد في نسختها الجديدة بدءًا من الموسم الرياضي المقبل جاء رغبة منه في منح الفرصة لجميع الأندية للتنافس على التأهل للمباراة، ونيل شرف اللعب على كأس البطولة بعد تغيير مسماها، إلى جانب رغبته في الإعداد المناسب للبطولة من الناحية التنظيمية بما يليق بقيمة الاسم الذي تحمله وحرصًا على إظهارها بالمستوى الذي يليق بها.

ولفت الاتحاد السعودي إلى أن قراره جاء متزامنًا مع الطلب المرفوع من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السيد إدغاردو باوزا، الذي أبدى من خلاله رغبته في التعديل على روزنامة الموسم بما يساعده في وضع برنامج إعداد مثالي لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ويؤكد الاتحاد السعودي بأنه قد بدأ في وضع الخطوط العريضة للتجهيز لإقامة البطولة في الموسم المقبل من أجل إظهارها بالمستوى الذي يليق بها، كونها تحمل اسمًا عزيزًا على قلوب أبناء الوطن.







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