الاتحاد المترنح.. هجوم قوي يقابله دفاع كارثي.. وسييرا يبرئ نفسه

المواطن - علي الحمداوي

واصل فريق الاتحاد مسلسل نزيف النقاط، بعدما تعادل إيجابيًّا، أمس، بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أحد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحمل التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تراجع نتائج العميد في الدوري السعودي للمحترفين، لمجلس الإدارة (المتغير).

وقال سييرا: «تغيير إدارة الاتحاد سبب في عدم لعبنا لودية خلال فترة التوقف، وهذا أثّر على مستوى العميد، سنغير كل شيء في لقاء الأهلي، وأعتذر للجميع».

ونستعرض في التقرير التالي مشوار الاتحاد بالدوري السعودي خلال الموسم الجاري حتى الآن.

لعب الاتحاد 6 جولات ضمن الدور الأول من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018، حقق الفوز 2 وتعادل في مثلهما، وخسر مواجهتين.

افتتح الاتحاد مشواره بالدوري بالخسارة أمام الباطن بنتيجة ثقيلة 31-، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزاً عريضاً على الفيحاء بالجولة الثانية بخمسة أهداف مقبل هدفين.

لم يكتفِ الاتحاد بالخسارة في المباراة الافتتاحية، ليعود مجدداً ويسقط أمام الفيصلي بهدفين لهدف، في مباراة أضاع فيها المحترف المصري محمود كهربا ضربة جزاء.

وعلي ملعب الجوهرة المشعة ووسط جماهيره فشل الاتحاد في عبور عقبة الهلال بثالث مواجهات الدوري وسيطر التعادل 1-1 على مجريات اللقاء.

حصد الاتحاد ثاني 3 نقاط له خلال مشواره بالدوري، في الجولة الرابعة بعدما فاز على التعاون بهدفين لهدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام أحد.

وبمجموع المواجهات سجل الاتحاد 12 هدفاً، واستقبلت شباكه 11 هدفاً، ويملك في رصيده 8 نقاط يحتل بها المركز السابع، وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

يذكر أن خط هجوم الاتحاد يحتل المرتبة الثانية بالدوري، برصيد 12 هدفاً، بينما يتصدر هجوم الأهلي القائمة برصيد 13 هدفاً، بينما تلقي العميد 11 هدفاً ليحتل المرتبة الثانية كأكثر الفرق استقبالاً للأهداف بعد الرائد (13 هدفاً).







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