الاتحاد في أزمة بطلها التوقيع

المواطن - جدة

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة حمد الصنيع، خلال الساعات الجارية، لإنهاء أزمة اعتماد توقيع الرئيس الجديد لقلعة النمور من قبل البنوك.

وتسبب تأخير اعتماد البنوك لتوقيع الرئيس الجديد المكلف بإدارة الاتحاد، في أزمة للعميد بسبب كثرة المطالب المالية، التي انتهى موعد سدادها بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وبات الاتحاد مطالباً بسداد ما يقرب من 2 مليون و100 ألف ريال تتمثل في مستحقات وكلاء اللاعبين أنيس بن ميم وغسان واكد، بجانب قضية اللاعب البرازيلي دي سوزا محترف العميد الأسبق.

يُذكر أن حمد الصنيع تم تكليفه برئاسة نادي الاتحاد، بعد سقوط الإدارة السابقة بقيادة أنمار الحائلي لوجود شبهات تزوير، وتسلم رسمياً العميد أمس، ولكن تبقى أزمة اعتماد التوقيع لدي البنوك.







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