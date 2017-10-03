الانتهاء من التصاميم النهائية لتقاطع طريق “السلام – الأمير نايف” بالمدينة المنورة

المواطن - المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بوكالة المشاريع، التصاميم النهائية لتقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز “الجامعات سابقاً”، الذي صُمم وفق أحدث المعايير الهندسية الحديثة باستخدام فكرة التقاطع المعكوس (DDI) التي تنفذ لأول مرة بالمدينة المنورة.

وذكر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أن تنفيذ مشروع الجسر والتقاطع بطريق السلام يهدف إلى الحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها التقاطع، من خلال إنشاء جسر علوي بطول 1200 متر، منها 400 متر جسر خرساني و800 متر مطالع ومنازل للجسر، وبعرض 12 متراً لكل اتجاه، ويحتوي كل اتجاه على 3 حارات مرورية، وبفترة زمنية تبلغ 30 شهراً للانتهاء من الأعمال كافة بإذن الله.

وأضاف العمري أن مكونات التقاطع عبارة عن جسر وتعديل بطريق السلام بطريقة التقاطع المعكوس (DDI) كما روعي بالمشروع اللمسات العمرانية التراثية للمدينة المنورة، التي تنفذ لأول مرة بالمدينة المنورة بهدف تقليل زمن التوقف بالإشارة وتقليل نقاط التصادم.

وبيّن أمين منطقة المدينة المنورة أنه تم تسليم موقع تنفيذ الجسر والتقاطع للمقاول، ويجري حالياً التجهيز لبدء الأعمال الإنشائية بعد اعتماد التحويلة المرورية وإصدار التصاريح اللازمة خلال الفترة المقبلة.







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