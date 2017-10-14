الباطن يسعى لتعميق جراح الاتفاق بالدوري السعودي

المواطن - الرياض

تُستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018، عندا يحل فريق الباطن ضيفاً على نظيره الاتفاق بملعب الأمير محمد بن فهد.

ويتطلع فريق الاتفاق بدوره للعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يحتل فارس الدهناء المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط حققها في أول جولتين، حيث تراجعت مستوياته ونتائجه وتلقى ثلاث خسائر متتالية كان آخرها أمام الفيصلي.

وتراجع الاتفاق إلى مركز متأخر لا يُرضي جماهيره في ظل الأسماء الجيدة التي يضمها في صفوفه، ويسعى لمصالحة أبناء الدهناء اليوم عن طريق الفوز على الباطن.

ويحتل الباطن المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وجاءت بدايته أكثر من قوية وحقق ثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يخسر أمام الأهلي، ومن ثم يخرج بالتعادل في مباراته الأخيرة أمام الفتح.

ويضم الباطن مجموعةً مميزة من اللاعبين، ويسعى للفوز على الاتفاق اليوم، وتعميق جراحه من أجل ضمان الاستمرار في المنطقة الآمنة بجدول ترتيب الدوري السعودي، والتواجد في الأضواء والشهرة للموسم الثالث على التوالي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :