البرتغال إلى روسيا 2018 بعد تخطي سويسرا

المواطن - وكالات

خطف منتخب البرتغال لكرة القدم بطاقة التأهل عن المجموعة الأوروبية الثانية إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا؛ بفوزه على نظيره السويسري 2-صفر في لشبونة في الجولة العاشرة الأخيرة.

ورفعت البرتغال رصيدها إلى 27 نقطة وتقدمت بفارق الأهداف على سويسرا المتصدرة السابقة التي بات عليها خوض الملحق.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى 18 منتخبًا بعد أن انضمت فرنسا والبرتغال إلى روسيا المضيفة وألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وبلجيكا وبولندا وصربيا وأيسلندا من أوروبا، والسعودية وإيران واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا، ومصر ونيجيريا من إفريقيا، والمكسيك وكوستاريكا من الكونكاكاف.







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