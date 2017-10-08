البرتغال تفوز على أندورا وتنتظر مواجهة الحسم أمام سويسرا

المواطن ـ وكالات

حقق منتخبا البرتغال وسويسرا الفوز على أندورا والمجر في المباراتين التين أقيمتا مساء السبت ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وشهدت تشكيلة البرتغال تواجد نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل ويسجل هدف المباراة الأول لبلاده في المباراة أمام أندورا، قبل أن يضيف أندريه سيلفا الهدف الثاني.

وسجلت سويسرا خمسة أهداف مقابل هدفين للمجر في المباراة التي جمعتهما، لتعزز صدارتها للمواجهة وبفارق ثلاث نقاط عن الوصيف البرتغال قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

وستلعب سويسرا أمام البرتغال الثلاثاء القادم في المباراة المصيرية بينهما، حيث سيتأهل الفائز إلى كأس العالم مباشرة بينما سيلعب الخاسر بينهما الملحق التأهيلي، بينما سيمنح التعادل سويسرا بطاقة التؤهل المباشر.

وتحتل سويسرا صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة، بينما تأتي البرتغال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، المجر ثالثاً بـ10 نقاط، وجزر فاروه ولاتفيا في المركزين الرابع والخامس بـ9 و4 نقاط على التوالي بعد تعادلهما دون أهداف ضمن نفس الجولة، وفي المركز الأخير أندورا بـ4 نقاط.







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