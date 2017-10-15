البرنامج التعليمي لأساسيات الريشة يودّع النشاط العائلي

المواطن - الرياض

أُسدل الستار على منافسات البرنامج التعليمي لأساسيات رياضة الريشة الطائرة، والذي أطلقته اللجنة السعودية للريشة الطائرة في إطار مشاركتها في فعالية يوم النشاط العائلي، التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة.

واستمر البرنامج لمدة يومين، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وشاركت فيه كوادر فنية رياضية متخصصة، وركز على استقطاب المواهب من ممارسي اللعبة لكافة الفئات السنية.

واشتمل البرنامج على تعليم المهارات المبسطة للعبة ومسك المضرب، واللعب مع لاعبي النخبة، إضافة إلى إقامة بطولة مصغرة قبل أن تختتم المنافسات.

وأكد الرئيس التنفيذي للجنة الريشة الطائرة يزيد بن يوسف المسعود أهمية مشاركتهم في اللجنة ضمن فعاليات يوم النشاط العائلي، لإتاحة الفرصة للجميع لممارسة هذه الرياضة.

ونوه الرئيس التنفيذي على الحضور الكبير الذي شهده الجناح الخاص للجنة في هذه الفعالية على مدى يومين وتجاوز المئات من جميع الأجناس والأعمار، ما يعد مؤشراً على ارتفاع شعبية اللعبة في المملكة العربية السعودية.







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