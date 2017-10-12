البروكلي في المنزل يطرد البرد من الشباك.. تحصنوا به ضد الأنفلونزا

المواطن - وكالات

موسم تغيير الفصول قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض وأكثرها شيوعا الأنفلونزا، فعادة ما تسببها الميكروبات كالبكتيريا والفيروسات التي تؤثر على خلايا الدم مما يؤدي للإصابة بعدد من الأعراض، وعادة ما يتم نقل هذه الميكروبات عن طريق الهواء الملوث أو الأطعمة والماء، وفقًا لما جاء في تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”.

وذكر التقرير بعض الأعراض الشائعة للأنفلونزا، وهي الحمى والتهاب الحلق وألم المفاصل والتعب والبرد والسعال واضطراب المعدة والإسهال، فمن الممكن التغلب على الأنفلونزا عن طريق نظام غذائي متوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات وهناك العديد من الفاكهة والخضراوات التي تحتوي على الكثير من الخصائص الطبية .

وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة بحثية أجريت في المملكة المتحدة أن تناول البروكلي على البخار أو مطبوخ يمكن أن يساعد في الحد من أعراض الأنفلونزا في حوالي 3 أيام، لأنه من الخضراوات الغنية بفيتامين ك وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وكلها يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العوامل المسببة للمرض.

تابع أنه عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا فإن تناول البروكلي بشكل يومي يعمل كمضاد حيوي لعلاج الأمراض ويحد من أعراض الأنفلونزا.







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