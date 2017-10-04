البكر يوضح حقيقة تأثير مباراتي المنتخب السعودي أمام غانا وجامايكا في تصنيف الفيفا

المواطن ـ محمد سلام

كشف عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نعيم البكر، أن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لم يقم حتى الآن بإدراج وديتي المنتخب السعودي أمام منتخبي غانا وجامايكا، وهو ما يعني أنه لن يتم احتسابهما مباريات دولية، ولا تدخل نقاط المباراتين في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر الجاري.

وقال البكر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حتى اللحظة، لم يدرج موقع الفيفا وديتي الأخضر أمام غانا وجامايكا، وبالتالي لا تحتسب مباريات دولية ولا تدخل نقاطها في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر”.

وفي سياق آخر، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، قراره النهائي بشأن طلب نظيره السعودي، بتعيين طاقمي تحكيم إماراتيين لإدارة مواجهتي الأخضر الوديتين.

ووافق الاتحاد الإماراتي على الطلب، وقرر تعيين طاقمي تحكيم، لإدارة مواجهتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام كل من غانا وجامايكا وستقام هاتان المباراتان يومي السبت والثلاثاء القادمين.

وسيدير الحكم الدولي الإماراتي سلطان عبد الرزاق، مواجهة الأخضر ونظيره الجامايكي، وسيعاونه خلال المباراة محمد أحمد يوسف حكم كمساعد أول، وحسن المهري كمساعد ثان.

وسيشرف الدولي محمد عبد الله حسن، على لقاء الأخضر الثاني أمام غانا مساء الثلاثاء، ويعاونه خلال المباراة محمد أحمد يوسف كحكم مساعد أول، وحسن المهري كحكم مساعد ثان.

ويخوض المنتخب السعودي حالياً معسكراً مغلقاً في جدة، يتخلله مباراتا غانا وجامايكا استعداداً لمونديال روسيا 2018، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني باوزا.







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