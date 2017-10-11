البنك السعودي الفرنسي يحقق في وقوع تجاوزات بحوافز عدد من موظفيه

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أنه بدأ التحقيق بشأن ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية؛ نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.

وبناء على تلك المعلومات قام المجلس بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.

وأكد المجلس أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلاً.

وفي السياق ذاته فلا يتوقع المجلس نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك، ويؤكد المجلس التزامه بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.







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