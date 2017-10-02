البيك يفتتح فرعي الخرج الأسبوع المقبل بوجبة الدجاج المسحب

المواطن - خالد عكاش - الخرج :

أعلنت سلسلة مطاعم البيك رسميًا أنه سيتم افتتاح فرعي الخرج خلال الأسبوع القادم.

ونوه حساب السلسلة عبر تويتر عن توفير وجبة واحدة مؤقتًا وهي الدجاج المسحب العادي حيث أكد أن ذلك يأتي تنفيذًا لخطة إدارة الحشود المعتمدة.

يذكر أن إدارة مطاعم البيك قد عقدت سلسلة اجتماعات مع إمارة الرياض ومحافظة الخرج واللجنة الأمنية ومعهد أبحاث الحج لإدارة الحشود والكشافة وذلك من أجل الاستعداد لافتتاح الفرعين وتنظيم وجود الزبائن حيث من المتوقع أن يوجد عدد كبير من الزبائن خاصة من المدن المجاورة كالرياض والدلم وحوطة بني تميم.







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