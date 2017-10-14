التاريخ يقف ضد كارينيو قبل مواجهة الشباب والأهلي

المواطن - علي الحمداوي

يطمح المدرب الجديد لنادي الشباب الأوروغوياني دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط الذي يتعرض له الليث، عندما يستقبل الأهلي، في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويأمل الأوروغوياني دانيال كارينيو، المدير الفني الجديد للشباب، تحقيق أول انتصاراته مع الليوث، بعدما تولى المهمة رسمياً خلفاً لسامي الجابر المقال من القيادة الفنية لشيخ الأندية لسوء النتائج.

سبق للمدرب الأوروغوياني مواجهة الأهلي، عندما كان مدرباً للنصر موسمي 2012- 2013 و2013- 2014، وحقق برفقة العالمي ثنائية الدوري وكأس ولي العهد.

وفي السطور التالية نستعرض مشوار كارينيو أمام الأهلي، قبل موقعة الليوث والراقي الليلة.

لعب كارينيو خلال قيادته للنصر، أمام الأهلي 7 مباريات، في كافة المسابقات، وحقق المدرب الأوروغوياني الفوز في مواجهتين، وتعادل في مثلهما، مقابل 3 خسائر.

الدوري السعودي للمحترفين

وعلى مستوى الدوري لعب كارينيو ضد الأهلي مواجهتان خسر الأولى ف 2-1، وتعادل في الثانية 2-2 خلال موسم 2012-2013.

في موسم 2013-2017، سيطر التعادل السلبي على مواجهة الدور الأول بالدوري، بينما فاز النصر في الثانية 3-1.

كأس ولي العهد

حقق النصر تحت قيادة المدرب الأوروغوياني الفوز على الأهلي 2-1، ربع النهائي لكأس ولي العهد 2012-2013.

كأس خادم الحرمين الشريفين

واجه كارينيو الأهلي عندما كان مدرباً للنصر 2012-2013، في ربع نهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، فاز الأهلي في مباراة الذهاب 3-1، وفي لقاء الإياب كرر الراقي فوزه بنفس النتيجة.







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