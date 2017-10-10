التجارة: لم نمنح شركة دوبلي ترخيصًا بأي أعمال تجارية أو العمل بالتسويق الشبكي

المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنها لم تمنح شركة “دوبلي” ترخيصًا للقيام بأي أعمال تجارية أو البحث عن مسوقين بأسلوب التسويق الشبكي، مشددةً على أن ذلك مخالف للأنظمة ويوجب العقوبات.

وأوضحت الوزارة في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الوكالة الممنوحة لوكيل الشركة تخوّل وكيلها المحلي بالقيام بالتسويق الإلكتروني بنفسه فقط وهي “منتهية” ولا تمكّنه من ممارسة أي نشاط إلكتروني.

وحذرت الوزارة من الشركات التي تطلب الاشتراك بمبلغ مالي وجذب أكبر عدد من العملاء وتعدهم بخدعة الأرباح، لأن هذا النشاط تسويق شبكي مخالف للأنظمة.







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