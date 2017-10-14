التعادل يحكم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

المواطن - علي الحمداوي

حسم التعادل السلبي القمة النارية بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب الريدز، ضمن الجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2017- 2018.

وشن ليفربول هجومًا ضاريًا على مانشستر يونايتد، لكن الحارس العملاق دي خيا كان بالمرصاد لكل هجمات الريدز المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، لينتهي اللقاء بدون أهداف.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد، خطف هدف في مرمى ليفربول عن طريق الكرات الطويلة والهجمات المرتدة ولكن دفاع الريدز تمركز جيدًا، ليتبادل الفريقان الهجمات هنا وهناك دون أن تسجل أي كر بين الثلاث خشبات.

وبهذا التعادل يحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث رفع رصيده للنقطة 20 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بينما وصل ليفربول للنقطة الـ13 في المركز السادس.







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