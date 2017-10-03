التعاون الإسلامي تدين حادث لاس فيجاس: الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق

المواطن - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأميركية مساء الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة المئات.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن تعازيه لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأميركية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبّر عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية البشعة التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مجددًا موقف المنظمة الثابت المناهض لجميع أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته بكافة أشكاله وصوره.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :