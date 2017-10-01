التعليم تبدأ نشر حركة توجيه المعلمات المعينات عبر نظام نور

المواطن - الرياض

كشف المتحدث لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن إدارات التعليم التي بدأت اعتمدت حركة توجيه المعلمات المعينات على نظام نور في نشر نتيجة التوزيع.

وأوضح العصيمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر أنه يمكن للمعلمات الاستعلام من خلال حسابتهن في نظام نور لمعرفة المدرسة والقطاع الذي تمّ التوجيه عليه.

يذكر أن وزارة التعليم، أضافت أيقونه المعينين الجدد في نظام نور، ودعت إدارات التعليم المعلمات الجدد للدخول على نظام نور من خلال حساباتهن، والمباشرة في مدارسهن اليوم الأحد.

وأكد تعليم شقراء على قائدات المدارس الرفع بمباشرة المعلمة المعينة حديثاً فور مباشرتها غداً في مدرستها، من خلال برنامج نور.







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