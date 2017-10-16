التعليم تتصدى لامتهان الكتب بعدد من الإجراءات الصارمة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

بدأ العديد من إدارات تعليم المناطق بالمملكة في تطبيق أسلوب جديد يحدّ، وبشكل جذري، من الظواهر السلبية التي شكّلت في وقت سابق عائقاً لدى الكثير من إدارات التعليم.

ووفقاً لمصادر “المواطن” فقد وجّه نائب وزير التعليم بضرورة تفعيل برنامج التعاقد السلوكي، والذي يضمن عدداً من قواعد السلوك والمواظبة، وتزويد أولياء أمور الطلاب والطالبات المخالفين، بالمخالفات التي رُصدت على أبنائهم، كما تضمن البرنامج نقل مخالفة امتهان الكتب الدراسية من مخالفات الدرجة الثانية من قواعد السلوك والمواظبة إلى مخالفات الدرجة الرابعة.

وشدد النائب على ضرورة المحافظة على الكتب وتعزيز ذلك في السلوك الإيجابي لدى الطلاب واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي في توعية الطلاب وأولياء الأمور لا سيما مع قرب نهاية كل فصل دارسي.







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