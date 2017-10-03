التغير التكنولوجي أبرز مرتكزات مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - واس

كشف صندوق الاستثمارات العامة، أن محور “التغير التكنولوجي” سيكون من أبرز ما ستركز عليه مبادرة مستقبل الاستثمار، التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017م.

وسيحضر المبادرة في الرياض عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين العالميين وأبرز الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وذلك للمشاركة في نطاق واسع من الجلسات النقاشية، سيكون من بينها منتدى رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يوم الأربعاء، 25 أكتوبر .

وتأتي هذه النقاشات بعد أن أعلنت مجموعة سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء صندوق رؤية سوفت بنك.

ويعد هذا الصندوق الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار أميركي أكبر صندوق للاستثمار في القطاع التكنولوجي في العالم، ويركز بشكل خاص على الاستثمار في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وسيتحدث ماسايوشي سن من مجموعة سوفت بنك في المنتدى عن الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها الاستثمار في التكنولوجيا.

روبوت يفسر المشاعر

كما سيتحدث، المدير التنفيذي لشركة هانسون روبوتيكس، ديفيد تشين، خلال المنتدى إلى جانب أحدث ابتكارات الشركة – الروبوت صوفيا – ليقدم للجمهور صورة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي (صوفيا) وهو روبوت شبيه بقدرات الإنسان يمتلك القدرة على تفسير المشاعر والتعامل مع البيانات الحوارية والبصرية، وسيعرض أمام الحاضرين قدرته على تعقب ملامح وتعابير الوجه والتعرف عليها، بالإضافة إلى إجراء حوارات طبيعية مع البشر.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وسيتناول المنتدى عدداً من القضايا الأساسية، من أبرزها تحديد أي القطاعات التي ستكون الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمجتمعات أن تتأقلم مع المراحل المقبلة من التغيرات والتحولات التقنية. كما سيسلط المتحدثون الضوء على الفرص والشراكات للمستثمرين على المستوى العالمي.

وسيشارك في هذا المنتدى عدد من القادة المؤثرين والبارزين في مجالاتهم من مختلف أرجاء العالم، وسيكون من ضمنهم:

– المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا رينسنس، الصين الشعبية فان باو.

– المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفولوشين، بالولايات المتحدة ستيف كيس.

– مستشار شؤون الإنجاز الأكاديمي، معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة إريك غريمسن.

– الرئيسة، ديدي تشوشينغ، جمهورية الصين الشعبية جين ليو.

– المؤسس والرئيس التنفيذي، بوسطن دايناميكس، بالولايات المتحدة مارك ريبرت.

– رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة سوفت بنك، باليابان ماسايوشي سن.

– مستثمر في رأس المال المخاطر وشريك، فاوندرز فند، الولايات المتحدة بيتر تيل.

– الرئيس التنفيذي، فيرجن غالاكتيك، بالولايات المتحدة الأميركية جورج وايتسايدز.

– المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، ون ويب، بالولايات المتحدة غريغ وايلر.

كما سيشارك عدد من الخبراء العالميين المتخصصين في تقنية الروبوتات والرعاية الصحية الرقمية والذكاء الاصطناعي وتقنية النانو في نقاشات إضافية معمقة حول هذه الجوانب.

وستكون مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أحد شركاء المعرفة في مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث ستكون معنية بالمواضيع ذات الصلة بمحور التكنولوجيا خلال المبادرة.

اهتمام عالمي بالسوق السعودي

وقال الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط يورج هيلديبراندت : “نحن فخورون للغاية ومتحمسون للعمل مع صندوق الاستثمارات العامة في هذه المبادرة الطموحة، فالمملكة العربية السعودية تخطو في طريق واضح ومحدد فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا وتطويرها، وهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز تطبيق التحول الرقمي لزيادة الكفاءة والإنتاجية في مختلف قطاعات الأعمال، لا سيما على مستوى المملكة ومؤسساتها كافة.

ويعدّ محور التغير التكنولوجي جانباً مكملاً لاستراتيجية الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة، إذ كان الصندوق قد أعلن عن استثماره مبلغ 3.5 مليار دولار أميركي في شركة أوبر للنقل التشاركي، وتتماشى هذه الاستثمارات مع رؤية المملكة 2030، التي تدرك الأهمية المحورية للبنية التحتية الرقمية في دعم الأنشطة الصناعية المتطورة، والتي تؤكد على أهمية تعاون القطاعين الخاص والعام من أجل تحديد الفرص في هذا المجال والبناء عليها.

وستعقد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بين 24 و26 أكتوبر 2017م بتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة، وسيجتمع في هذه المبادرة التي تعتمد على نظام الجلسات المغلقة عبر دعوات خاصة، عدد من أبرز قادة الأعمال والاستثمار العالميين، من أجل استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة التي سترسم ملامح مستقبل اقتصاد العالم وبيئة الاستثمار في العقود المقبلة.







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