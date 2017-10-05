التوقيع على حزمة من اتفاقيات التعاون ببن الرياض وموسكو

المواطن - أشرف كمال -موسكو

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك فرصا كبيرة لتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال جلالة الملك سلمان خلال الجلسة الموسعة إن “هناك فرصا كبيرة لتوسيع وتنويع التعاون الاقتصادى بين البلدين من أجل إقامة قاعدة تجارية واقتصادية للاستثمار لمصلحة البلدين وتنمية التبادل التجاري فى كافة الاتجاهات”، بحسب ما نشرته وكالة “نوفوستي”.

وشهد الملك سلمان والرئيس بوتين، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتي شملت قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

ومنها اتفاق تعاون لتأسيس صندوق استثمار في قطاع الطاقة بقيمة مليار دولار، وصندوق استثمار في قطاع التكنولوجيا المتطورة بقيم مليار دولار، واتفاق تعاون في قطاع الفضاء، واتفاق تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول تنفيذ برنامج التعاون في الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، ومذكرة تعاون لنقل التقنية العسكرية الروسية، وبرنامج للتعاون في قطاع الزراعة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين، وبرنامج تعاون ثقافي خلال عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، وخارطة طريق تنموي للعلاقات بين الرياض وموسكو.

إلى ذلك وافق الرئيس الروسي على دعوة جلالة الملك لزيارة الرياض، خلال الفترة المقبلة.







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