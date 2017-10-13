الثلاثي الخطر.. سلبوا وافدين تحت تهديد السلاح الناري بجازان فسقطوا

المواطن- نايف عقيلي- جازان

قبضت شرطة جازان على 3 أشخاص يسلبون الوافدين تحت تهديد السلاح الناري.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أن شرطة محافظة صبيا تبلغت بتاريخ 1439/1/18هـ عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية للاعتداء وسلب مبلغ 10 آلاف ريال وهواتفهم المحمولة تحت التهديد بسلاح ناري (مسدس) وسلاح أبيض (سكين).

وأضاف أنه بناءً على البلاغ ونظرًا لخطورة ما أقدم عليه الجناة، تم اتخاذ الإجراءات البحثية الميدانية من قبل شرطة المحافظة لتتمكن من الوصول للجناة، والقبض عليهم وعددهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ٢٢-٢٥ سنة، وبعرضهم على المبلغين تعرفوا عليهم فتم إيقافهم وإحالة أوراق قضيتهم لفرع النيابة العامة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :