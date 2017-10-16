الجاسر لـ”المواطن”: السيف تنضم لأسطول أديل .. ونستهدف الوصول لـ 50 طائرة في 2020

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس، صالح الجاسر، أن طيران أديل هو الذراع الاقتصادي للخطوط السعودية، معلًنا انضمام الطائرة الثالثة “السيف” مساء اليوم الاثنين.

وأكد في تصريحات إلى “المواطن” قرب انضمام طائرة أخرى بعد أسبوعين، مبينًا أن خطة الشركة التوسعية تستهدف وصول عدد طائرات أديل إلى 50 طائرة بحلول عام 2020.

وبين الجاسر في حديثه، قرب تسيير رحلات جوية جديدة بين كل من جدة وبغداد خلال أيام، حيث ستكون رحلتان يوميًّا، على أن تشمل وجهات جديدة لمدن عراقية أخرى في القريب العاجل.

وحول ما يخص قيادة النساء الطائرة ، قال الجاسر : كل شيء وارد حيث أن الخطوط السعودية تواكب التطورات المجتمعية وتطورات صناعة الطيران مضيفاً بأن الخطوط منفتحة لكل مايخدم هذا الوطن ومواطنه .







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