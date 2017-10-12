الجامعة الإسلامية تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -عبر موقعها الإلكتروني- رغبتها في استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين (معيدين، محاضرين، أساتذة مساعدين، وأساتذة مشاركين، وأساتذة)، وذلك بالتعيين المباشر أو بالنقل أو من المنتسبين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في التخصصات التالية: (الشريعة والدراسات الإسلامية، الأنظمة، الاقتصاد، الإعلام، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية، هندسة وعلوم الحاسب الآلي، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء).

ودعت الجامعة الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف تعبئة النموذج من خلال برنامج (كفاءات)، وذلك على الرابط التالي: (هنا)







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