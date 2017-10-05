الجبير: زيارة الملك سلمان تاريخية بكل المعايير.. وهناك حرص على تكثيف التعاون بين البلدين

المواطن - موسكو

عقد وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الروسي سيرجي لافروف مؤتمرا صحفيا مشتركا في موسكو.

وأوضح الجبير أن زيارة خادم الحرمين لروسيا تعتبر الأولى لملك سعودي وهي زيارة تاريخية بكل المعايير.

وأضاف الجبير أن العلاقات بين البلدين تطورت وأصبحت متميزة، وهناك حرص على تكثيف التعاون التجاري والأمني بين البلدين.

وأكد الجبير على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن، ونؤيد مباحثات آستانة والحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها، كما نسعى لإيجاد تقارب بين الليبيين لإيجاد مخرج للأزمة.

وتابع أن العلاقات السعودية – الروسية في نقطة تاريخية الآن، مؤكدا أن المملكة تتمسك باحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين.

وتابع “نحن على ثقة أن العلاقات السعودية – الروسية ستسهم في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم”.

بدوره أكد لافروف خلال المؤتمر أن المملكة وروسيا اتفقتا على تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والزراعة والفضاء، كما أطلقنا منتدى للمستثمرين الروس والسعوديين.

وتابع: “نعمل لرفع الشراكة بين روسيا والمملكة، لمستوى نوعي جديد.

وأكد لافروف أن الزعيمين شددا على إيجاد حلول سلمية ودبلوماسية لأزمات المنطقة، مضيفا أن خادم الحرمين والرئيس بوتين بحثا أوضاع السياسية في المنطقة، مؤكدا أن هناك تفهما مشتركا بين الملك سلمان والرئيس بوتين لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن محاربة الإرهاب تتوازى مع محاربة الآيديولوجيا المتطرفة.

وأضاف لافروف: نتطلع لتعاون بناء بين روسيا ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا “ندعم جهود المملكة لتوحيد المعارضة السورية”.







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