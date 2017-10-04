الجبير للروس: نثق في نجاح زيارة الملك سلمان وهذه التحديات تجابهنا

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن الرياض مهتمة بتطوير التعاون مع موسكو في جميع المسارات والوثائق التي سيتم توقيعها خلال زيارة لموسكو من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ستساهم في ذلك.

وأكد الجبير خلال لقاء جمعه بالمتحدث الرسمي لمجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي “المجلس الفيدرالي”، أن وصول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لروسيا يمثل حدثًا تاريخيًا، حيث إنها أول زيارة رسمية يقوم بها ملك سعودي في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، خلال محادثاته مع رئيسة المجلس “فالنتينا ماتفيينكو “أنه من المقرر توقيع عدد من الوثائق الرئيسية خلال الزيارة، وسوف تساعد في تطوير العلاقات بشتى المجالات.

وأضاف “أن السعودية تهدف اليوم إلى تطوير العلاقات مع الاتحاد الروسي في جميع المجالات”، لافتًا إلى “أن بلدينا يحترمان مبدأ السيادة وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأردف “إننا نتعاون لمواجهة التطرف والإرهاب والتحديات الأخرى التي نجابهها”. كما أكد “أن هناك عددًا من التحديات في الوقت الحاضر يجب أن نتغلب عليها في علاقاتنا وهناك أيضًا إمكانيات يجب أن نستفيد منها لتطوير التعاون”.

وأشار الجبير إلى أنه ليس لديه أي شكوك في أن هذه الزيارة ستكون ناجحة وستقدم علاقاتنا من مستوى جيد إلى ممتاز”.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال هذه الزيارة الأولى لموسكو المشاكل الثنائية والإقليمية الرئيسية ويوقعان عددًا من الصفقات المهمة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة والقطاعات الأخرى التي يمكن أن تجلب مزيدًا من العمق في العلاقات بين دول العالم وهما أكبر منتجي النفط إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.







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