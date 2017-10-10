الجرعات التحصينية ضد الإنفلونزا ضرورة لمرضى السكر

المواطن - وكالات

أكد فريق طبي أميركي، ضرورة حصول مرضى السكري على جرعات تحصينية ضد الإنفلونزا، ووفقًا للجمعية الأميركية لمرضى السكري، كثيرًا ما يغفل مرضى السكر أخذ الجرعات التحصينية ضد الإنفلونزا الموسمية كل عام، غير مدركين أنهم معرضون لمضاعفات مرتبطة بالإنفلونزا.

وشددت الدراسة- التي أجريت في جامعة نيويورك- على أن مرضى الإنفلونزا، أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة متعلقة بالفيروس، فيما يعد المصل وسيلة فعالة وآمنة لمنع أو تقليل المضاعفات.

وأوضحت الدكتورة إيفان سيسون، أستاذ السكري والغدد الصماء، أن “الحد من المخاطر هو أحد السلوكيات السبعة الرئيسية للرعاية الذاتية لإدارة مرض السكري، كما أن الحصول على الإنفلونزا في كل خريف هو وسيلة ممتازة للحد من خطر الإصابة بالمرض”، لافتة إلى أنها متاحة على نطاق واسع، لا تستغرق سوى بضع دقائق، ويمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًّا في الصحة.

وصرح خبراء مرض السكري، بأن العديد من الطرق يمكن أن تسفر عن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى؛ في مقدمتها نقص كفاءة الجهاز المناعي، فضلًا عن كبر السن.







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