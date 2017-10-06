الجماهير تحسم تصويت أكثر البرازيليين تأثيرًا في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

نشر موقع “دوري بلس”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تصويتًا لأكثر اللاعبين البرازيليين تأثيرًا مع أنديتهم حتى الآن في بطولة الدوري السعودي.

واحتل المركز الأول محترف الهلال كارلوس إدواردو بنسبة تصويت 62%، ومن خلفه جاء محترف الأهلي لساندرو دي سوزا بنسبة تصويت 18%، ثم محترف النصر ليوناردو بيريرا بنسبة 9%.

ويُعتبر كارلوس إدواردو من أبرز اللاعبين في صفوف الهلال، لعب في الموسم الحالي 5 مباريات ببطولة الدوري، بإجمالي عدد دقائق 430 دقيقة، وسجل 4 أهداف، 3 أهداف بيمينه، وهدف بكرة رأسية.

وكان كارلوس إدواردو قد انضم إلى الهلال في عام 2015، وقدم اللاعب مستويات مميزة برفقة الهلال، وحسم بأهدافه العديد من المباريات والبطولات، لتقوم إدارة الزعيم في الصيف الماضي بتمديد عقده حتى عام 2020.







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