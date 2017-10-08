المواطن - مصر

قبل ساعات من انطلاق المباراة التاريخية بين منتخب مصر وضيفه الكونغولي، بالجولة الخامسة من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، أعرب الجمهور السعودي عن مساندته لشقيقه المصري.

ويستعد منتخب مصر لاستضافة الكونغو، مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من عمر التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وأطلقت الجماهير السعودية هشتاقاً تحت عنوان (#الجمهور_السعودي_يساند_مصر )، في لافتة طيبة من أبناء المملكة تجاه المنتخب المصري، الذي بات على بعد خطوات من الوصول لمونديال روسيا، واللحاق بركب المتأهلين لكأس العالم.

وبات المنتخب المصري على أعتاب التأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد تعادل منتخب أوغندا مع ضيفه المنتخب الغاني دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بمنافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة لتصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويكفي المنتخب المصري الفوز في مباراة اليوم أمام منتخب الكونغو، لضمان التأهل إلى المونديال قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، وذلك بعد غياب منذ 28 عامًا.







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