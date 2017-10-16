الجوازات تحذر من التحايل للسفر إلى هذه الدول

المواطن - الرياض

حذّرت المديرية العامة للجوازات المواطنين، من التحايل للسفر إلى 6 دول ممنوع السفر إليها بدون تصريح نظامي، عبر مرورهم بدولة أخرى، مسموح السفر إليها، وعدم الختم على جوازات سفرهم من قبل سلطات الدولة الممنوع السفر إليها.

ووجّهت المديرية تعميمًا بالتأكيد على أختام القدوم والمغادرة بجوازات المواطنين، وإحالة المخالفين منهم إلى اللجان الإدارية لتطبيق النظام بحقهم.

وأكّدت الجوازات أن الدول غير المسموح بالسفر إليها هي: اليمن، سوريا، إسرائيل، تايلاند، وإيران، التي بدأ منع السفر إليها منذ 3 يناير 2016، إضافة إلى العراق إذا لم يكن لدى المواطن تصريح بالسفر إليه.







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