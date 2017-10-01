الجيش اليمني يتقدم شمال الجوف ويحرر معسكراً استراتيجياً من قبضة الانقلابيين

المواطن - واس

أعلن الجيش اليمني، اليوم، تحقيقه تقدمًا نوعيًا في معاركه التي خاضها أمس السبت مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في مديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف اليمنية.

وقال مساعد المنطقة العسكرية السادسة العقيد محمد صالح راسية: إن قوات الجيش التابعة إلى اللواء الأول حرس حدود تمكنت من تطهير معسكر الغريميل ومناطق الاجاشر والرملة شمال المديرية بعد معارك عنيفة مع المليشيات تدور رحاها منذ الجمعة الماضية.

وأشار المسؤول العسكري اليمني، وفقاً لما نقله موقع القوات المسلحة اليمنية على شبكة الإنترنت /26 سبتمبر/، إلى أن الإنجاز المحقق سيفتح جبهة قتال جديدة ضد الميليشيات وتضييق الخناق عليها، مؤكداً أن معارك متقطعة شهدتها جبهة اليتمة أمس السبت بعد محاولة فاشلة لعناصر الميليشيا الانقلابية التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني في المنطقة.







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