الجيش اليمني يستعد لتحرير آخر معاقل الانقلابيين في منطقة الصلو بتعز

المواطن - وكالات

أعلنت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، رفع درجة الاستعداد القتالي إلى الدرجة القصوى لتحرير آخر معاقل الانقلابيين في منطقة الصلو، جنوب شرقي المحافظة.

وقال مصدر في الجيش، وفقاً لما بثه الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة اليمنية، اليوم ، إن رفع درجة الاستعداد يأتي تزامناً مع تعزيزات عسكرية يقوم بها الانقلابيون في بلدتي الحود والشرف لشن هجمات على مواقع الجيش في المنطقة، مشيراً إلى أن القوات على أهبة الاستعداد لمواجهة الميليشيا الانقلابية وتحرير البلدتين من سيطرتها.

وأضاف أن الميليشيات الانقلابية تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدتي الحود والشرف آخر معاقلها في منطقة الصلو؛ للقيام بهجمات قتالية في محاولة منها للتقدم باتجاه مواقع قوات الجيش الوطني بعد أن فشلت خلال الأيام الماضية.







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