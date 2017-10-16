الجينات وراء الإصابة بسرطان الكبد النادر

المواطن - وكالات

اكتشف فريق بحثي دنماركي في جامعة كوبنهاجن، أن اقتران طفرة جينية في جيني (دناجب، وبركاكا) يسبب أورام سرطان الكبد؛ وأكد الفريق، خلال أبحاث أجريت على الفئران” أن الطفرة في التركيب الجيني في الفئران متطابقة مع نظيرتها لدى المرضى من البشر؛ ما يجعل الباحثين يستنتجون أن طفرة الجينات تؤدي أيضًا إلى السرطان بين البشر.

وينتشر سرطان الكبد (سرطان الخلايا الليفية الكبدية) بصورة كبيرة بين الأطفال والشباب، ليصبح خيار التدخل الجراحي والاستئصال الخيار الوحيد المتاح.

وقال الدكتور مورتن فرودين، أستاذ الأورام بمركز البحوث والتكنولوجيا الحيوية والابتكار بكوبنهاجن: “نحن الآن قادرون على توثيق هذه الطفرة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم توثيقها وهو ما يجلها هدفا للعلاج في المستقبل القريب”.

واشتبه الباحثون في الطفرة المسببة للسرطان، بعد أن قاموا- قبل عامين- بفحص التسلسل الحمض النووي لدى شاب أمريكي عانى بشكل قاتل من سرطان الكبد. واكتشفوا أن جميع المرضى الذين يعانون من هذا النوع من السرطان عانوا من نفس الطفرة فى الحمض النووي.

واستخدم الباحثون- في سياق أبحاثهم المنشورة بمجلة”العلوم الطبية لتكنولوجيا” (كريسبر كاس -9)؛ التي تمكن من تحرير المواد الوراثية وتعديلها.

وتم استغلال هذه التكنولوجيا في دمج الجينين موضع الدراسة، ليتم حقنهما مرة أخرى في ذيول الفئران، ثم يتم نقلهما إلى مجرى الدم ومن ثم إلى الكبد، ليقوما بإحداث طفرة متطابقة للطفرة البشرية التي تم اكتشافها في السابق.

وأثبت الباحثون أنه من 12 إلى 15 فأرًا أصيبوا بأورام في الكبد، في حين أن الباحثين نجحوا في السيطرة على انتشار هذه الأورام بالنسبة لـ 11 فأرا







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :