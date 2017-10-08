الحارثي .. رئيساً لوحدة التوعية الفكرية “حصانة” بتعليم الشرقية

المواطن - الدمام

أصدر المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، قراراً يقضي بتكليف الأستاذ عبدالله بن صالح بن باشا الحارثي، رئيساً لوحدة التوعية الفكرية ” حصانة ” بالإضافة إلى عمله. متمنياً التوفيقَ والسداد له في مهام عمله.

وقال الحارثي: أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان لسعادة المدير العام للتعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس، على الثقة التي منحني إياها لتولي مهام رئاسة وحدة التوعية الفكرية (حصانة)، والشكر موصول للأساتذة الفضلاء في اللجنة العليا لاختيار الكفاءات للمناصب القيادية، راجياً من الله -العلي القدير- أن يجعلنا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية والثقة الممنوحة لنا؛ والتوفيق بما يحقق التطلعات.

ويُعدُّ الأستاذ عبدالله بن صالح الحارثي، من الكفاءات الإدارية المتميزة بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ويعمل مشرفاً للغة العربية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، وهو حاصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة أم القرى، وعمل معلماً لمدة 10 سنوات من عام 1420 هـ – 1429هـ، ثم مشرفاً تربوياً لمادة اللغة العربية بمكتب التعليم بصفوى من عام 1429هـ، وتولى خلالها عدداً من المهام كالمسؤولية عن التدريب بالمكتب ثم مسؤولية شؤون المعلمين ورئيساً للجنة المنافسات التربوية، ونائباً لرئيس أمناء جائزة مكتب صفوى للتميز في دورتها الأولى.

وسبق أن عمل الحارثي منسقاً للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في المنتدى الوطني للتعليم للجميع عامي 1432هـ – 1433هـ، ومدرباً مركزياً في المشروع الشامل لتطوير المناهج (لغة عربية)، ورئيساً لتحرير رسالة اللغة العربية التي يصدرها قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي في أعدادها من الأول وحتى الرابع، وهو حاصل على عدد من الدورات في مجالات مختلفة منها التوعية الفكرية، وتوظيف التوعية الفكرية في المقرر الدراسي، وقدم الحارثي كذلك العديدَ من الدورات في عدة مجالات مختلفة.

وأضاف الحارثي: إن هذه الوحدة تسعى للريادة في برامج الأمن الفكري من خلال تقديم البرامج النوعية المعززة لهذا الجانب؛ لتحصين المجتمع التعليمي من المهددات الفكرية وبناء المواطن الصالح، والعمل على تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وبرامج التوعية الفكرية التي ستقدم بمشيئة الله تعالى تعتمد على المرتكزات التالية:

– العقيدة الإسلامية الصحيحة.

– سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.

– رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

– برنامج التحول الوطني 2020.

– ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم.

– القضايا والأولويات الوطنية المستجدة.

وتشتمل البرامج التي تقدمها الوحدة على ثلاثة مجالات:

أولها: المجال الوقائي للطلاب والطالبات من أخطار الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وتعمل هذه البرامج على تعزيز الوسطية والاعتدال والبعد عن التطرف والغلو، وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن، ولإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه البرامج أيضاً تعمل على إكساب الطلاب والطالبات مهارات التعامل مع وسائل الإعلام والتواص الاجتماعي في ظل التسارع المتجدد لهذه الوسائل.

ثانيها: مجال تطوير الأداء التربوي من خلال إعداد خبراء ومدربين مركزيين (بنين – بنات) في التوعية الفكرية وتوظيف مفاهيم الأمن الفكري في التدريس، والكشف عن مؤشرات التطرف الفكري وكيفية التعامل معها.

ثالثها: مجال الأسرة والمسؤولية الاجتماعية من خلال توعية المجتمع بأخطار المهددات الفكرية، والاستفادة من تجارب وخبرات الباحثين في هذا المجال وتشجيع المجتمع على المشاركة في فعاليات وبرامج التوعية الفكرية وفقاً للضوابط المحددة لذلك.

وفي الختام جدد الحارثي، شكره لسعادة المدير العام على ثقته، راجياً من الله التوفيق والسداد، وآملاً أن تسهم هذه الوحدة في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، سائلاً الله -العلي القدير- أن يديم على وطننا الأمن والاستقرار في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.







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