الحبسي يصر على السفر مع بعثة الهلال لمواجهة الحسم أمام بيروزي

المواطن - الرياض

سيسافر حارس مرمى فريق الهلال المحترف العماني علي الحبسي مع زملائه إلى العاصمة العمانية مسقط وذلك لمواجهة فريق بيروزي الإيراني في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل على استاد قابوس.

ويأتي ذلك رغم عدم قيد الحبسي في كشوفات البطولة، إلا أن البالغ من العمر 35 عامًا أعرب لإدارة الهلال والجهاز الفني عن رغبته في السفر مع زملائه من أجل تشجيعهم في المباراة المهمة بالإضافة إلى تشجيع الجماهير العمانية على حضور المباراة.

من ناحية أخرى قام المدرب رامون دياز المدير الفني للزعيم بضم اللاعبين ياسر القحطاني، محمد الشلهوب، محمد كنو، مختار فلاتة إلى القائمة المسافرة اليوم الأحد على متن طائرة خاصة، في حين سيغيب عن البعثة الثنائي نواف العابد بسبب الإصابة وعبدالله عطيف بسبب الإيقاف.







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