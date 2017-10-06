الحذر يسود أسواق النفط بسبب الأسبوع الذهبي

المواطن - وكالات

حالة من الحذر سادت أسواق النفط، اليوم الجمعة، مع مراقبة المتعاملين لعاصفة مدارية تتجه صوب خليج المكسيك، وفي ظل بقاء الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عامة تستمر أسبوعًا.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتًا عن التسوية السابقة ليصل إلى 50.63 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 12 سنتًا إلى 56.88 دولار للبرميل.

وكان النشاط محدودًا بسبب عطلة “الأسبوع الذهبي” في الصين، ومراقبة المتعاملين للعاصفة المدارية “نيت”، التي دفعت إلى إغلاق مصافٍ ووقف إنتاج على خليج المكسيك بعد أسابيع فقط من تعرض المنطقة لعدة أعاصير.







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