الحرس الثوري يتحدى أميركا: لن نوقف إنتاج الصواريخ الباليستية

المواطن - وكالات

أكد قائد القوة الجو فضائية، في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، أن بلاده لن توقف إنتاج الصواريخ الباليستية المثيرة للجدل التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية مهددة للأمن والسلم الدوليين.

وأكد القائد في الحرس الثوري أن إنتاج الصواريخ يتم داخل الأراضي الإيرانية، ولن تتمكن أي قوة من إيقافه، بحسب ما ذكرت وكالة مهر الخبرية.

ورغم أن النشاطات الصاروخية الإيرانية أثارت في الآونة الأخيرة انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلا أن طهران تؤكد على أنها مستمرة في تحديها للمجتمع الدولي بإنتاج الصواريخ الباليستية.







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