الحصيني: غداً بداية طالع الصرفة.. فيه يعتدل الجو وينصرف الحر

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن غداً بداية حالة طالع الصرفة، وهو آخر نجوم سهيل، 13 يوماً، وينتهي 25 محرم الجاري، ليبدأ بعده مباشرة موسم الوسم.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن بدء طالع الصرفة سيكون غداً الثلاثاء، وهو آخر نجوم سهيل، ويبدأ عند طلوعه انصراف الحر واعتدال الأجواء.

وتابع الحصيني أن سبب تسميته بالصرفة لانصراف الحر عند طلوعه، حيث يميل الجو إلى الاعتدال أطراف النهار، مع بقاء الجو حاراً نسبياً وسط النهار، وتزداد برودة الليل، وتختفي فيه السحب القادمة من جهة الشرق إلى الغرب تدريجياً.

وأشار إلى أن طالع الصرفة يستمر فيه غرس النخيل والأشجار، ويكثر فيه الرمان، ويحصد الأرز، كما يزرع فيه البرسيم والبقول والخضار الشتوية، وتبدأ فيه هجرة طيور الماء مثل البط، والغرانيق، ويقال “يقال إذا طلعت الصرفة، احتال كل ذي حرفة، وجفر كل ذي نطفة، وامتيز عن الماء زلفة”.







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