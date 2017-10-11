الحكومة الإسبانية تعقد اجتماعاً طارئاً حول استفتاء كتالونيا

المواطن - وكالات

تعقد الحكومة المركزية الإسبانية جلسةً طارئة لمجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، لبحث الأزمة في إقليم كتالونيا بعد أن رفضت الحكومة إعلان الاستقلال “غير المقبول” من جانب الإقليم.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوى مجلس الوزراء إلى عقد جلسة طارئة صباح اليوم لتقديم المشورة بشأن الخطوات القادمة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دي سانتاماريا في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن “رئيس كتالونيا كارلوس بويجديمون أغرق كتالونيا في حالة كبرى من الشكوك وعدم اليقين”.

وقال رئيس الإقليم إن “الإقليم يتمتع بالحق في الاستقلال ولكنه دعا إلى إجراء حوار في إطار طريق كتالونيا نحو الانفصال عن إسبانيا”.







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