الحكومة الإسبانية لرئيس كتالونيا: أمامك 5 أيام

المواطن - وكالات

أعطى رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء، مهلة إلى رئيس إقليم كتالونيا الانفصالي، كارليس بويغديمونت، 5 أيام لتوضيح موقفه من مسألة الإعلان عن الاستقلال.

وبحسب مصدر حكومي، لو أكد كارليس بويغديمونت أن الإقليم انفصل عن إسبانيا، فإن الحكومة ستمهله 5 أيام إضافية، تنتهي في 19 أكتوبر، لإعادة النظر قبل أن يتم تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا.

ولفت المتحدث باسم حكومة كتالونيا، إلى أن إعلان الاستقلال الذي وقعه النواب الانفصاليون في البرلمان المحلي ورئيس الإقليم، كارليس بويغديمونت، مساء الثلاثاء هو في الوقت الراهن “عمل رمزي”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :