الحوثي يخسر قيادات الصف الأول

المواطن - وكالات

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، عن مصرع خمسة قيادات ميدانية كبيرة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفتهم في جبل أبو النار شرق مديرية حرض شمال غربي اليمن.

ومن أبرز القتلى “حيدر ردمان” قائد ما تسميه ميليشيات الانقلاب “محور جيزان”، وهو أحد قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي، ومن طلاب مؤسس الميليشيا الصريع حسين الحوثي وأحد مرافقيه، وخاض كل الحروب الست مع الحوثيين، وله مشاركات قتالية على الحدود مع المملكة، بالإضافة إلى نائب المحور المدعو “أبو هاشم اللاحجي”، والمدعو “أبو محمد الحاكم” مشرف مربع قطاع الجمارك بجبهة حرض، بحسب العربية.

ومن ضمن القيادات الميدانية الانقلابية التي لقيت مصرعها، أيضًا المدعو “أبو هاشم” مشرف قطاع وادي بن عبدالله بجبهة حرض أيضًا، والمدعو “أبو حسن الأحوس” قائد مجموعات التدخل السريع في نفس الجبهة، بحسب ما ذكره بيان نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة.







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