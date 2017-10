الخارجية الروسية تغرّد للملك سلمان: شكرًا لزيارتكم عودوا إلينا قريبًا

المواطن ـ رقية الأحمد

تفاعلت وزارة الخارجية الروسية، مع تغريدة لنظيرتها السعودية، عقب الزيارة الملكية التاريخية، التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وغرّدت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، معلنة عن مغادرة خادم الحرمين الشريفين الأراضي الروسية، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها، كأول ملك سعودي، يزور موسكو، منذ عودة العلاقات بين البلدين.

ومن جانبها، عقّبت الخارجية الروسية، عبر مقطع مصوّر، تعقيبًا على تغريدة نظيرتها السعودية، عن شكرها للملك سلمان على زيارته روسيا الاتّحادية، معبرة عن الأماني، بأن تتكرر الزيارة مرّة أخرى.

يذكر أنَّ خادم الحرمين الشريفين، عاد إلى أرض الوطن، بعد زيارة حظيت باهتمام عالمي كبير، لاسيما لما تمخّضت عنه من نتائج تعاون مشترك بين البلدين.

Thank you for visiting #Russia! Hope to see U again! 🇷🇺🇸🇦 شكرا ! تعال إلينا مرة أخرى! pic.twitter.com/7knDpP0JLT

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 8, 2017