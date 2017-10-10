الخدمة المدنية تعلن تفاصيل حوالي ألفي وظيفة إدارية جديدة للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أمس الاثنين، توفير 1890 وظيفة إدارية جديدة للجنسين من حملة الشهادات ما فوق الثانوية العامة، داعية الراغبين إلى التقدم إليها عبر نظام جدارة وهو بوابة إلكترونية مخصصة للتوظيف الحكومي.

وأوضحت الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 1890 وظيفة، شاغرة منها 1590 وظيفة للرجال و300 وظيفة للنساء موزعة جميعها على المراتب الوظيفية من الثانية إلى التاسعة.

ودعت الوزارة الراغبين في شغل الوظائف، للتقديم على رابط الموقع الإلكتروني للوزارة (هنا) والمتاح على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يفتح النظام للتقديم على وظائف الرجال بدءاً من اليوم الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل، ووظائف النساء بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وتشمل الفئات المستهدفة بإعلان وزارة الخدمة المدنية، حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، خريجي وخريجات المعاهد التخصصية، وخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

كما تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي وخريجات درجة الماجستير، وخريجي وخريجات درجة الدكتوراه.

وتشير آخر بيانات للهيئة العامة للإحصاء، إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 12.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 12.3% نهاية العام الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :