الخدمة المدنية تنبه بموعد التقديم على الوظائف الإدارية للخريجات

المواطن - الرياض

نبهت وزارة الخدمة المدنية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية المناسبة بموعد التقديم على الوظائف الإدارية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي للجنسين، والتي ستنطلق صباح اليوم الأحد.

وقال متحدث الخدمة المدنية حمد المنيف: إن التقديم على الوظائف الإدارية للنساء يبدأ صباح اليوم الأحد، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ويستمر لمدة 4 أيام على مدار 24 ساعة.

يشار أن عدد الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية للخريجين والخريجات الأسبوع الماضي بلغ 1890 وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (رجال/ نساء).

وجاء نصيب الخريجات من وظائف الخدمة المدنية المعلن عنها 300 وظيفة، فيما بلغ نصيب الرجال 1590 وظيفة.







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