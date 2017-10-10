الخدمة المدنية تواصل التسجيل على الوظائف الإدارية عبر جدارة

المواطن - الرياض

تواصل وزارة الخدمة المدنية عبر موقع جدارة استقبال طلبات الرجال الراغبين في شغل الوظائف الإدارية المعلنة عنها يوم أمس.

ومن المقرر أن يتم فتح باب القبول للرجال عبر جدارة من اليوم الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل.

وتفتح جدارة باب التقديم على وظائف النساء بدءاً من يوم الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد أعلنت أمس الاثنين، توفير 1890 وظيفة إدارية جديدة للجنسين من حملة الشهادات ما فوق الثانوية العامة، داعية الراغبين إلى التقدم إليها عبر نظام جدارة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان عبر جدارة هو 1890 وظيفة، شاغرة منها 1590 وظيفة للرجال و300 وظيفة للنساء موزعة جميعها على المراتب الوظيفية من الثانية إلى التاسعة.

ودعت وزارة الخدمة المدنية الراغبين في شغل الوظائف، للتقديم على رابط الموقع الإلكتروني لموقع جدارة من (هنا) والمتاح على مدار الساعة.

وفي حال عدم التمكن من الدخول على موقع جدارة يرجى اتباع هذا الرابط (هنا).

وتشمل الفئات المستهدفة بإعلان وزارة الخدمة المدنية، حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف، خريجي وخريجات المعاهد التخصصية، وخريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

كما تشمل خريجي وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)، وخريجي وخريجات درجة الماجستير، وخريجي وخريجات درجة الدكتوراه.







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